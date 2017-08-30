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30 آب 2017 - 11:20
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بري: هناك محاولات لتحريك القرار 1701 باتجاهات بعيدة ولتخريب العلاقة الممتازة بين اليونيفيل والاهالي والمقاومة هي رد على استباحة حدودنا وارضنا

بري: هناك محاولات لتحريك القرار 1701 باتجاهات بعيدة ولتخريب العلاقة الممتازة بين اليونيفيل والاهالي والمقاومة هي رد على استباحة حدودنا وارضنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار القرار,لتحريك,محاولات,هناك,
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بري: هناك محاولات لتحريك القرار 1701 باتجاهات بعيدة ولتخريب العلاقة الممتازة بين اليونيفيل والاهالي والمقاومة هي رد على استباحة حدودنا وارضنا
 
 
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