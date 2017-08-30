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30 آب 2017 - 11:29
30/08/2017 11:29:04
بري: لماذا تحميل الرئيس سلام والعماد قهوجي المسؤولية؟ والحكومة الحالية هي ذاتها الحكومة السابقة ما عدا خروج الكتائب ودخول القوات
بري: لماذا تحميل الرئيس سلام والعماد قهوجي المسؤولية؟ والحكومة الحالية هي ذاتها الحكومة السابقة ما عدا خروج الكتائب ودخول القوات
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