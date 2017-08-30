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30 آب 2017 - 11:35
30/08/2017 11:35:00
باسيل: إسرائيل سعت لتعديل مهام اليونيفيل ولكننا تمكنا من التصدي لهذه المحاولة والدبلوماسية اللبنانية ستبقى في حال استنفار لمنع أي محاولة جديدة في هذا الاطار
باسيل: إسرائيل سعت لتعديل مهام اليونيفيل ولكننا تمكنا من التصدي لهذه المحاولة والدبلوماسية اللبنانية ستبقى في حال استنفار لمنع أي محاولة جديدة في هذا الاطار
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LBCI News Lebanon
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