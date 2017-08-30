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30 آب 2017 - 11:42
30/08/2017 11:42:53
قائد الجيش تلقى اتصالاً من قائد القيادة الوسطى الأميركية الذي هنأه على نجاح عملية "فجر الجرود" وأكد له استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بالأسلحة والعتاد لتطوير قدراته وتعزيز مهماته
قائد الجيش تلقى اتصالاً من قائد القيادة الوسطى الأميركية الذي هنأه على نجاح عملية "فجر الجرود" وأكد له استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بالأسلحة والعتاد لتطوير قدراته وتعزيز مهماته
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LBCI News Lebanon
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