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30 آب 2017 - 12:18
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حزب الله: الاتفاق قضى بنقل عدد من مسلحي داعش وعائلاتهم من أرض سورية إلى أرض سورية وليس من أرض لبنانية إلى أرض عراقية والذين تم نقلهم ليسوا أعداداً كبيرة ولن يغيروا شيئاً في معادلة المعركة

حزب الله: الاتفاق قضى بنقل عدد من مسلحي داعش وعائلاتهم من أرض سورية إلى أرض سورية وليس من أرض لبنانية إلى أرض عراقية والذين تم نقلهم ليسوا أعداداً كبيرة ولن يغيروا شيئاً في معادلة المعركة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنقل,الاتفاق,الله,
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حزب الله: الاتفاق قضى بنقل عدد من مسلحي داعش وعائلاتهم من أرض سورية إلى أرض سورية وليس من أرض لبنانية إلى أرض عراقية والذين تم نقلهم ليسوا أعداداً كبيرة ولن يغيروا شيئاً في معادلة المعركة
 
 
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