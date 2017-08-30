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30 آب 2017 - 12:18
30/08/2017 12:18:09
حزب الله: الاتفاق قضى بنقل عدد من مسلحي داعش وعائلاتهم من أرض سورية إلى أرض سورية وليس من أرض لبنانية إلى أرض عراقية والذين تم نقلهم ليسوا أعداداً كبيرة ولن يغيروا شيئاً في معادلة المعركة
حزب الله: الاتفاق قضى بنقل عدد من مسلحي داعش وعائلاتهم من أرض سورية إلى أرض سورية وليس من أرض لبنانية إلى أرض عراقية والذين تم نقلهم ليسوا أعداداً كبيرة ولن يغيروا شيئاً في معادلة المعركة
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