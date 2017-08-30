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30 آب 2017 - 12:20
30/08/2017 12:20:57
حزب الله: كان لدينا في لبنان قضة انسانية وطنية جامعة هي قضية العسكريين المخطوفين وكان الطريق الوحيد والحصري في نهاية المطاف هو التفاوض مع المسلحين لحسم هذه القضية الإنسانية الوطنية
حزب الله: كان لدينا في لبنان قضة انسانية وطنية جامعة هي قضية العسكريين المخطوفين وكان الطريق الوحيد والحصري في نهاية المطاف هو التفاوض مع المسلحين لحسم هذه القضية الإنسانية الوطنية
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LBCI News Lebanon
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