حزب الله: كان لدينا في لبنان قضة انسانية وطنية جامعة هي قضية العسكريين المخطوفين وكان الطريق الوحيد والحصري في نهاية المطاف هو التفاوض مع المسلحين لحسم هذه القضية الإنسانية الوطنية