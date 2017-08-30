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30 آب 2017 - 12:22
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حزب الله: المنطقة التي انتقل إليها المسلحون هي خط الجبهة في البادية السورية التي يعرف الجميع أن الجيش السوري وحلفاؤه يقاتلون فيها وأن رأس الحربة في الهجوم فيها كان وما زال حزب الله

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حزب الله: المنطقة التي انتقل إليها المسلحون هي خط الجبهة في البادية السورية التي يعرف الجميع أن الجيش السوري وحلفاؤه يقاتلون فيها وأن رأس الحربة في الهجوم فيها كان وما زال حزب الله
 
 
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