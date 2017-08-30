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30 آب 2017 - 12:22
30/08/2017 12:22:13
حزب الله: المنطقة التي انتقل إليها المسلحون هي خط الجبهة في البادية السورية التي يعرف الجميع أن الجيش السوري وحلفاؤه يقاتلون فيها وأن رأس الحربة في الهجوم فيها كان وما زال حزب الله
حزب الله: المنطقة التي انتقل إليها المسلحون هي خط الجبهة في البادية السورية التي يعرف الجميع أن الجيش السوري وحلفاؤه يقاتلون فيها وأن رأس الحربة في الهجوم فيها كان وما زال حزب الله
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LBCI News Lebanon
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