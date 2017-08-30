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30 آب 2017 - 14:26
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مريض في مستشفى قلب يسوع بحاجة ماسة لدم من فئة O + اثر حالة نزيف طارئة للتبرع الاتصال : 03242016

مريض في مستشفى قلب يسوع بحاجة ماسة لدم من فئة O + اثر حالة نزيف طارئة للتبرع الاتصال : 03242016 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يسوع,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى قلب يسوع بحاجة ماسة لدم من فئة O + اثر حالة نزيف طارئة للتبرع الاتصال : 03242016
 
 
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