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30 آب 2017 - 17:22
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البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي وحث "أطراف النزاع القطري على إيجاد حل دبلوماسي"

البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي وحث "أطراف النزاع القطري على إيجاد حل دبلوماسي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار هاتفيا,تحدث,ترامب,الأبيض,البيت,
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البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي وحث &quot;أطراف النزاع القطري على إيجاد حل دبلوماسي&quot;
 
 
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