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30 آب 2017 - 17:22
30/08/2017 17:22:20
البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي وحث "أطراف النزاع القطري على إيجاد حل دبلوماسي"
البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي وحث "أطراف النزاع القطري على إيجاد حل دبلوماسي"
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LBCI News Lebanon
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