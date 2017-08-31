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31 آب 2017 - 05:02
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قيادي في تحالف عسكري موال للحكومة السورية: بدء عملية تبادل جرحى مسلحي داعش بجثث إيرانيين وجنود آخرين في صحراء سوريا

قيادي في تحالف عسكري موال للحكومة السورية: بدء عملية تبادل جرحى مسلحي داعش بجثث إيرانيين وجنود آخرين في صحراء سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار موال,عسكري,تحالف,قيادي,
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قيادي في تحالف عسكري موال للحكومة السورية: بدء عملية تبادل جرحى مسلحي داعش بجثث إيرانيين وجنود آخرين في صحراء سوريا
 
 
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