آخر الأخبار
31 آب 2017 - 05:03
31/08/2017 05:03:35
قيادي في تحالف عسكري موال للحكومة السورية : قافلة مسلحي داعش ستتجه شمالا إلى السخنة في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة قبل أن تدخل منطقة دير الزور
قيادي في تحالف عسكري موال للحكومة السورية : قافلة مسلحي داعش ستتجه شمالا إلى السخنة في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة قبل أن تدخل منطقة دير الزور
Lebanon, news ,lbci ,أخبار موال,عسكري,تحالف,قيادي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً