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31 آب 2017 - 05:03
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قيادي في تحالف عسكري موال للحكومة السورية : قافلة مسلحي داعش ستتجه شمالا إلى السخنة في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة قبل أن تدخل منطقة دير الزور

قيادي في تحالف عسكري موال للحكومة السورية : قافلة مسلحي داعش ستتجه شمالا إلى السخنة في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة قبل أن تدخل منطقة دير الزور Lebanon, news ,lbci ,أخبار موال,عسكري,تحالف,قيادي,
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قيادي في تحالف عسكري موال للحكومة السورية : قافلة مسلحي داعش ستتجه شمالا إلى السخنة في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة قبل أن تدخل منطقة دير الزور
 
 
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