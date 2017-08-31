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31 آب 2017 - 06:35
31/08/2017 06:35:47
الأمير زيد: القوات التي تقاتل الدولة الإسلامية في الرقة ربما تنتهك القانون الدولي الإنساني
الأمير زيد: القوات التي تقاتل الدولة الإسلامية في الرقة ربما تنتهك القانون الدولي الإنساني
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LBCI News Lebanon
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