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31 آب 2017 - 06:35
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الأمير زيد: القوات التي تقاتل الدولة الإسلامية في الرقة ربما تنتهك القانون الدولي الإنساني

الأمير زيد: القوات التي تقاتل الدولة الإسلامية في الرقة ربما تنتهك القانون الدولي الإنساني Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقاتل,التي,القوات,الأمير,
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الأمير زيد: القوات التي تقاتل الدولة الإسلامية في الرقة ربما تنتهك القانون الدولي الإنساني
 
 
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