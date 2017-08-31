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31 آب 2017 - 07:08
31/08/2017 07:08:50
مريض بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم من فئة A+... للتبرع التوجه الى مستشفى ضهر الباشق أو الى اقرب مركز للصليب الاحمر. للتواصل ٧١٩٨٤٨٠٠
مريض بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم من فئة A+... للتبرع التوجه الى مستشفى ضهر الباشق أو الى اقرب مركز للصليب الاحمر. للتواصل ٧١٩٨٤٨٠٠
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LBCI News Lebanon
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