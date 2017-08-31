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31 آب 2017 - 07:27
31/08/2017 07:27:46
وزارة التربية طلبت من المدارس الخاصة تقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي للعام الدراسي 2017/2018 بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016/2017 ودون استيفاء أي زيادة
وزارة التربية طلبت من المدارس الخاصة تقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي للعام الدراسي 2017/2018 بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016/2017 ودون استيفاء أي زيادة
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LBCI News Lebanon
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