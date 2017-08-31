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31 آب 2017 - 07:40
31/08/2017 07:40:42
مريض في مستشفى السان شارل في الحازمية بحاجة ماسة الى 7 وحدات دم و2 بلاكيت من فئة A+ ... للتواصل 70862562
مريض في مستشفى السان شارل في الحازمية بحاجة ماسة الى 7 وحدات دم و2 بلاكيت من فئة A+ ... للتواصل 70862562
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LBCI News Lebanon
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