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31 آب 2017 - 08:37
31/08/2017 08:37:05
الجراح يطلب من المعنيين التوقف فورا عن استيفاء الرسم الضريبي بقيمة 2500 ليرة على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات التشريج إستنادا الى قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب
الجراح يطلب من المعنيين التوقف فورا عن استيفاء الرسم الضريبي بقيمة 2500 ليرة على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات التشريج إستنادا الى قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب
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LBCI News Lebanon
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