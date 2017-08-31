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31 آب 2017 - 09:28
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ايران تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي مع القوى الكبرى

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ايران تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي مع القوى الكبرى
 
 
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