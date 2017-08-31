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31 آب 2017 - 10:10
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الضرائب الجديدة توقفت موقتاً بس الاسعار بعدها مرتفعة ويبدو ما رح تنزل. مين بيعوض عالناس يللي عم تدفع مبالغ اضافية بلا مبرر؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ مين_بيعوض

الضرائب الجديدة توقفت موقتاً بس الاسعار بعدها مرتفعة ويبدو ما رح تنزل. مين بيعوض عالناس يللي عم تدفع مبالغ اضافية بلا مبرر؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ مين_بيعوض Lebanon, news ,lbci ,أخبار موقتاً,توقفت,الجديدة,الضرائب,
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الضرائب الجديدة توقفت موقتاً بس الاسعار بعدها مرتفعة ويبدو ما رح تنزل. مين بيعوض عالناس يللي عم تدفع مبالغ اضافية بلا مبرر؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ مين_بيعوض
 
 
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