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31 آب 2017 - 10:44
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السيد نصرالله في مهرجان "التحرير الثاني" الذي يقيمه حزب الله: اتوجه الى الرئيس بري بالشكر الكبير على مواقفه الوطنية الشجاعة وهو أثبت أنه ضمانة الوحدة الوطنية

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السيد نصرالله في مهرجان &quot;التحرير الثاني&quot; الذي يقيمه حزب الله: اتوجه الى الرئيس بري بالشكر الكبير على مواقفه الوطنية الشجاعة وهو أثبت أنه ضمانة الوحدة الوطنية
 
 
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