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31 آب 2017 - 10:44
31/08/2017 10:44:41
السيد نصرالله في مهرجان "التحرير الثاني" الذي يقيمه حزب الله: اتوجه الى الرئيس بري بالشكر الكبير على مواقفه الوطنية الشجاعة وهو أثبت أنه ضمانة الوحدة الوطنية
السيد نصرالله في مهرجان "التحرير الثاني" الذي يقيمه حزب الله: اتوجه الى الرئيس بري بالشكر الكبير على مواقفه الوطنية الشجاعة وهو أثبت أنه ضمانة الوحدة الوطنية
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LBCI News Lebanon
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