السيد نصرالله في مهرجان "التحرير الثاني" الذي يقيمه حزب الله: اتوجه الى الرئيس بري بالشكر الكبير على مواقفه الوطنية الشجاعة وهو أثبت أنه ضمانة الوحدة الوطنية