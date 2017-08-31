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31 آب 2017 - 10:59
31/08/2017 10:59:21
السيد نصرالله: الجماعات التكفيرية في الحدود الشرقية مارست ارهابها على لبنان وهذا الامر لم يتوقف حتى عملية التحرير الاخيرة
السيد نصرالله: الجماعات التكفيرية في الحدود الشرقية مارست ارهابها على لبنان وهذا الامر لم يتوقف حتى عملية التحرير الاخيرة
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LBCI News Lebanon
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