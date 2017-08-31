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31 آب 2017 - 11:04
31/08/2017 11:04:17
السيد نصرالله: خلال المرحلة السابقة وبسبب الانقسام السياسي لم تتخذ الدولة قرارا بمواجهة الجماعات التكفيرية على الحدود لكنها دخلت بمواجهة واضحة مع الخلايا الارهابية حيث حقق الجيش والقوى الامنية انجازات مهمة
السيد نصرالله: خلال المرحلة السابقة وبسبب الانقسام السياسي لم تتخذ الدولة قرارا بمواجهة الجماعات التكفيرية على الحدود لكنها دخلت بمواجهة واضحة مع الخلايا الارهابية حيث حقق الجيش والقوى الامنية انجازات مهمة
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LBCI News Lebanon
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