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31 آب 2017 - 11:08
31/08/2017 11:08:46
السيد نصرالله: لم يكن عندنا مشكلة على الاطلاق لو ارادت الدولة تحرير جرود عرسال وما اعرفه أن قيادة الجيش كانت جاهزة في هذا الاطار لكن كان هناك تردد في القرارالسياسي
السيد نصرالله: لم يكن عندنا مشكلة على الاطلاق لو ارادت الدولة تحرير جرود عرسال وما اعرفه أن قيادة الجيش كانت جاهزة في هذا الاطار لكن كان هناك تردد في القرارالسياسي
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LBCI News Lebanon
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