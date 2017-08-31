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31 آب 2017 - 11:08
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السيد نصرالله: لم يكن عندنا مشكلة على الاطلاق لو ارادت الدولة تحرير جرود عرسال وما اعرفه أن قيادة الجيش كانت جاهزة في هذا الاطار لكن كان هناك تردد في القرارالسياسي

السيد نصرالله: لم يكن عندنا مشكلة على الاطلاق لو ارادت الدولة تحرير جرود عرسال وما اعرفه أن قيادة الجيش كانت جاهزة في هذا الاطار لكن كان هناك تردد في القرارالسياسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار عندنا,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: لم يكن عندنا مشكلة على الاطلاق لو ارادت الدولة تحرير جرود عرسال وما اعرفه أن قيادة الجيش كانت جاهزة في هذا الاطار لكن كان هناك تردد في القرارالسياسي
 
 
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