السيد نصرالله: لم يكن عندنا مشكلة على الاطلاق لو ارادت الدولة تحرير جرود عرسال وما اعرفه أن قيادة الجيش كانت جاهزة في هذا الاطار لكن كان هناك تردد في القرارالسياسي