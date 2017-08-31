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31 آب 2017 - 11:14
31/08/2017 11:14:36
السيد نصرالله: اتخاذ الدولة قرار المعركة هو تطور بالغ الاهمية ويمثل شكلا من أشكال ممارسة القرار السياسي السيادي وهو احد انجازات العهد الجديد الذي يمثله الرئيس عون
السيد نصرالله: اتخاذ الدولة قرار المعركة هو تطور بالغ الاهمية ويمثل شكلا من أشكال ممارسة القرار السياسي السيادي وهو احد انجازات العهد الجديد الذي يمثله الرئيس عون
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LBCI News Lebanon
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