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31 آب 2017 - 11:16
31/08/2017 11:16:57
السيد نصرالله: الاميركيون هددوا بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني اذا اقدم على عملية تحرير الجرود وعندما وجدوا اصرارا على العملية طلبوا تأجيلها
السيد نصرالله: الاميركيون هددوا بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني اذا اقدم على عملية تحرير الجرود وعندما وجدوا اصرارا على العملية طلبوا تأجيلها
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LBCI News Lebanon
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