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31 آب 2017 - 11:20
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السيد نصرالله: الرئيس عون حفظ هيبة الدولة من خلال اتخاذ القرار بعملية الجرود كما وافق الحريري على المضي بالقرار وحُسم القرار اللبناني السيادي

السيد نصرالله: الرئيس عون حفظ هيبة الدولة من خلال اتخاذ القرار بعملية الجرود كما وافق الحريري على المضي بالقرار وحُسم القرار اللبناني السيادي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: الرئيس عون حفظ هيبة الدولة من خلال اتخاذ القرار بعملية الجرود كما وافق الحريري على المضي بالقرار وحُسم القرار اللبناني السيادي
 
 
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