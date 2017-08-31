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31 آب 2017 - 11:22
31/08/2017 11:22:26
السيد نصرالله: نطالب الدولة بخطة لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا بقرار سيادي ونتطلع ان يتحقق هذا الانجاز بعهد الرئيس عون
السيد نصرالله: نطالب الدولة بخطة لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا بقرار سيادي ونتطلع ان يتحقق هذا الانجاز بعهد الرئيس عون
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LBCI News Lebanon
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