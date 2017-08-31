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31 آب 2017 - 11:30
31/08/2017 11:30:07
السيد نصرالله: لاتخاذ قرار سيادي والتنسيق مع سوريا لكي لا نظهر بمظهر التابعين او الملحقين عندما تفعل الدول الاخرى هذا الامر
السيد نصرالله: لاتخاذ قرار سيادي والتنسيق مع سوريا لكي لا نظهر بمظهر التابعين او الملحقين عندما تفعل الدول الاخرى هذا الامر
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LBCI News Lebanon
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