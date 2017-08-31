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31 آب 2017 - 11:36
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السيد نصرالله: وزارة الخارجية بذلت جهودا لافشال السعي الاميركي والبريطاني لتعديل القرار 1701 ومهام اليونيفيل لتتحول بخدمة أمن اسرائيل

السيد نصرالله: وزارة الخارجية بذلت جهودا لافشال السعي الاميركي والبريطاني لتعديل القرار 1701 ومهام اليونيفيل لتتحول بخدمة أمن اسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار بذلت,الخارجية,وزارة,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: وزارة الخارجية بذلت جهودا لافشال السعي الاميركي والبريطاني لتعديل القرار 1701 ومهام اليونيفيل لتتحول بخدمة أمن اسرائيل
 
 
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