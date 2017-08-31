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31 آب 2017 - 11:42
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السيد نصرالله: نؤيد الدعوات لوقف السجالات والحدود الشرقية اليوم هي في عهدة الجيش اللبناني

السيد نصرالله: نؤيد الدعوات لوقف السجالات والحدود الشرقية اليوم هي في عهدة الجيش اللبناني Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوقف,الدعوات,نؤيد,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: نؤيد الدعوات لوقف السجالات والحدود الشرقية اليوم هي في عهدة الجيش اللبناني
 
 
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