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31 آب 2017 - 11:59
31/08/2017 11:59:20
السيد نصرالله: أي عقوبات ستطال حزب الله وجمهوره ستنعكس على الاقتصاد اللبناني ويجب ان نواجه الضغوط على لبنان بروح التعاون
السيد نصرالله: أي عقوبات ستطال حزب الله وجمهوره ستنعكس على الاقتصاد اللبناني ويجب ان نواجه الضغوط على لبنان بروح التعاون
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LBCI News Lebanon
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