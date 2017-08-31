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31 آب 2017 - 12:00
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لبنان يحتل المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للناشئين (تحت 17 سنة) في كرة السلة بعد خسارته امام ايران بنتيجة 81 - 49

لبنان يحتل المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للناشئين (تحت 17 سنة) في كرة السلة بعد خسارته امام ايران بنتيجة 81 - 49 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثاني,المركز,يحتل,لبنان,
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لبنان يحتل المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للناشئين (تحت 17 سنة) في كرة السلة بعد خسارته امام ايران بنتيجة 81 - 49
 
 
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