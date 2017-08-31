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31 آب 2017 - 12:00
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نصرالله: ولى زمن الهزائم وانتهى الزمن الذي يُعتدى فيه على وطننا بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة

نصرالله: ولى زمن الهزائم وانتهى الزمن الذي يُعتدى فيه على وطننا بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار وانتهى,الهزائم,نصرالله,
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نصرالله: ولى زمن الهزائم وانتهى الزمن الذي يُعتدى فيه على وطننا بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة
 
 
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