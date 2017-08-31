آخر الأخبار
31 آب 2017 - 12:16
Back

واشنطن تطلب من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقيات دبلوماسية في واشنطن ونيويورك بحلول 2 أيلول

واشنطن تطلب من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقيات دبلوماسية في واشنطن ونيويورك بحلول 2 أيلول Lebanon, news ,lbci ,أخبار إغلاق,روسيا,تطلب,واشنطن,
episodes
واشنطن تطلب من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقيات دبلوماسية في واشنطن ونيويورك بحلول 2 أيلول
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً