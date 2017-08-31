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31 آب 2017 - 12:16
31/08/2017 12:16:01
واشنطن تطلب من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقيات دبلوماسية في واشنطن ونيويورك بحلول 2 أيلول
واشنطن تطلب من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقيات دبلوماسية في واشنطن ونيويورك بحلول 2 أيلول
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LBCI News Lebanon
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