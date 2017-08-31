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31 آب 2017 - 12:29
31/08/2017 12:29:38
جنرال أميركي: القافلة التي تقل عناصر داعش تعود أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية
جنرال أميركي: القافلة التي تقل عناصر داعش تعود أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية
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LBCI News Lebanon
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