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31 آب 2017 - 12:29
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جنرال أميركي: القافلة التي تقل عناصر داعش تعود أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية

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جنرال أميركي: القافلة التي تقل عناصر داعش تعود أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية
 
 
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