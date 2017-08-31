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31 آب 2017 - 12:35
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هذه هي أفواج ووحدات الجيش التي انجزت انتصار "فجر الجرود" - تابعوا النشرة المسائية بعد قليل

هذه هي أفواج ووحدات الجيش التي انجزت انتصار "فجر الجرود" - تابعوا النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,ووحدات,أفواج,
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هذه هي أفواج ووحدات الجيش التي انجزت انتصار &quot;فجر الجرود&quot; - تابعوا النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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