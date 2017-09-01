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01 أيلول 2017 - 00:30
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دريان في خطبة عيد الاضحى: نقدر عمل الجيش وسائر القوى الامنية في مواجهة الارهاب فالجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية واستقرار لبنان لذا يجب الوقوف الى جانبه ودعمه

دريان في خطبة عيد الاضحى: نقدر عمل الجيش وسائر القوى الامنية في مواجهة الارهاب فالجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية واستقرار لبنان لذا يجب الوقوف الى جانبه ودعمه Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاضحى,خطبة,دريان,
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دريان في خطبة عيد الاضحى: نقدر عمل الجيش وسائر القوى الامنية في مواجهة الارهاب فالجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية واستقرار لبنان لذا يجب الوقوف الى جانبه ودعمه
 
 
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