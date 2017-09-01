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01 أيلول 2017 - 00:30
01/09/2017 00:30:51
دريان في خطبة عيد الاضحى: نقدر عمل الجيش وسائر القوى الامنية في مواجهة الارهاب فالجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية واستقرار لبنان لذا يجب الوقوف الى جانبه ودعمه
دريان في خطبة عيد الاضحى: نقدر عمل الجيش وسائر القوى الامنية في مواجهة الارهاب فالجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية واستقرار لبنان لذا يجب الوقوف الى جانبه ودعمه
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LBCI News Lebanon
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