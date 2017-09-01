آخر الأخبار
01 أيلول 2017 - 00:36
01/09/2017 00:36:55
دريان: دار الفتوى سيبقى مطلبها التعطيل يوم الجمعة فهذا مسار تاريخي وديني ووطني وهذا المطلب ليس مطلباً طائفياً
دريان: دار الفتوى سيبقى مطلبها التعطيل يوم الجمعة فهذا مسار تاريخي وديني ووطني وهذا المطلب ليس مطلباً طائفياً
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطلبها,سيبقى,الفتوى,دريان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً