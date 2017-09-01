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01 أيلول 2017 - 02:15
01/09/2017 02:15:17
وزير خارجية فرنسا: كوريا الشمالية ستملك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى خلال بضعة أشهر
وزير خارجية فرنسا: كوريا الشمالية ستملك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى خلال بضعة أشهر
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LBCI News Lebanon
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