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02 أيلول 2017 - 08:23
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موسكو تستدعي الوزير المفوض في السفارة الأميركية وتسلمه مذكرة احتجاج على تفتيش ممثلياتها الدبلوماسية

موسكو تستدعي الوزير المفوض في السفارة الأميركية وتسلمه مذكرة احتجاج على تفتيش ممثلياتها الدبلوماسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المفوض,الوزير,تستدعي,موسكو,
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موسكو تستدعي الوزير المفوض في السفارة الأميركية وتسلمه مذكرة احتجاج على تفتيش ممثلياتها الدبلوماسية
 
 
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