آخر الأخبار
02 أيلول 2017 - 08:23
02/09/2017 08:23:52
موسكو تستدعي الوزير المفوض في السفارة الأميركية وتسلمه مذكرة احتجاج على تفتيش ممثلياتها الدبلوماسية
موسكو تستدعي الوزير المفوض في السفارة الأميركية وتسلمه مذكرة احتجاج على تفتيش ممثلياتها الدبلوماسية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المفوض,الوزير,تستدعي,موسكو,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً