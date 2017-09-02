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02 أيلول 2017 - 08:24
02/09/2017 08:24:48
موسكو: التفتيش المقرر للمباني الدبلوماسية الروسية عمل عدائي غير مسبوق وعلى الولايات المتحدة أن تكف عن انتهاك القانون الدولي والتطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية
موسكو: التفتيش المقرر للمباني الدبلوماسية الروسية عمل عدائي غير مسبوق وعلى الولايات المتحدة أن تكف عن انتهاك القانون الدولي والتطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية
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LBCI News Lebanon
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