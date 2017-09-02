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02 أيلول 2017 - 09:47
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قافلة داعش مقطوعة بالصحراء وقوافل تمويل السلسلة والموازنة والنفايات وملف النازحين والاقساط المدرسية وغيرها كتير من القوافل معطلة بالبلد...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ وين_القافلة

قافلة داعش مقطوعة بالصحراء وقوافل تمويل السلسلة والموازنة والنفايات وملف النازحين والاقساط المدرسية وغيرها كتير من القوافل معطلة بالبلد...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ وين_القافلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار وقوافل,بالصحراء,مقطوعة,داعش,قافلة,
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قافلة داعش مقطوعة بالصحراء وقوافل تمويل السلسلة والموازنة والنفايات وملف النازحين والاقساط المدرسية وغيرها كتير من القوافل معطلة بالبلد...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ وين_القافلة
 
 
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