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02 أيلول 2017 - 09:47
02/09/2017 09:47:20
قافلة داعش مقطوعة بالصحراء وقوافل تمويل السلسلة والموازنة والنفايات وملف النازحين والاقساط المدرسية وغيرها كتير من القوافل معطلة بالبلد...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ وين_القافلة
قافلة داعش مقطوعة بالصحراء وقوافل تمويل السلسلة والموازنة والنفايات وملف النازحين والاقساط المدرسية وغيرها كتير من القوافل معطلة بالبلد...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ وين_القافلة
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LBCI News Lebanon
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