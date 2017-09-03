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03 أيلول 2017 - 00:56
03/09/2017 00:56:34
أ.ف.ب: الصين تعلن أنها رصدت زلزالا جديدا بقوة 4,6 درجات في كوريا الشمالية ناجما عن انهيار أرضي
أ.ف.ب: الصين تعلن أنها رصدت زلزالا جديدا بقوة 4,6 درجات في كوريا الشمالية ناجما عن انهيار أرضي
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LBCI News Lebanon
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