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03 أيلول 2017 - 01:26
03/09/2017 01:26:11
رويترز: حركة الشباب تعلن قتل 26 جنديا صوماليا في هجوم على قاعدة عسكرية قرب مدينة كيسمايو الساحلية
رويترز: حركة الشباب تعلن قتل 26 جنديا صوماليا في هجوم على قاعدة عسكرية قرب مدينة كيسمايو الساحلية
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LBCI News Lebanon
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