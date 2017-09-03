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03 أيلول 2017 - 04:44
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر التجربة النووية الكورية الشمالية "مؤسفة جدا"

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر التجربة النووية الكورية الشمالية "مؤسفة جدا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعتبر,الذرية,للطاقة,الدولية,الوكالة,
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر التجربة النووية الكورية الشمالية &quot;مؤسفة جدا&quot;
 
 
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