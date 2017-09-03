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03 أيلول 2017 - 08:42
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التحالف بقيادة واشنطن: سنواصل منع قافلة داعش من التحرك شرقا لأراضي التنظيم وتم تقديم الغذاء والمياه للقافلة

التحالف بقيادة واشنطن: سنواصل منع قافلة داعش من التحرك شرقا لأراضي التنظيم وتم تقديم الغذاء والمياه للقافلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سنواصل,واشنطن,بقيادة,التحالف,
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التحالف بقيادة واشنطن: سنواصل منع قافلة داعش من التحرك شرقا لأراضي التنظيم وتم تقديم الغذاء والمياه للقافلة
 
 
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