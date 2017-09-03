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03 أيلول 2017 - 09:58
03/09/2017 09:58:08
بعطلة عيد الاضحى المواقف السياسية قليلة نسبيا والعجقة عالطرقات اكتر من العادة بس رغم هالشي ما في متل فرحة العيد....شاركونا آراءكم على هاشتاغ "أحلى_شي_بالعيد"
بعطلة عيد الاضحى المواقف السياسية قليلة نسبيا والعجقة عالطرقات اكتر من العادة بس رغم هالشي ما في متل فرحة العيد....شاركونا آراءكم على هاشتاغ "أحلى_شي_بالعيد"
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LBCI News Lebanon
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