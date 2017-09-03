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03 أيلول 2017 - 09:58
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بعطلة عيد الاضحى المواقف السياسية قليلة نسبيا والعجقة عالطرقات اكتر من العادة بس رغم هالشي ما في متل فرحة العيد....شاركونا آراءكم على هاشتاغ "أحلى_شي_بالعيد"

بعطلة عيد الاضحى المواقف السياسية قليلة نسبيا والعجقة عالطرقات اكتر من العادة بس رغم هالشي ما في متل فرحة العيد....شاركونا آراءكم على هاشتاغ "أحلى_شي_بالعيد" Lebanon, news ,lbci ,أخبار السياسية,المواقف,الاضحى,بعطلة,
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بعطلة عيد الاضحى المواقف السياسية قليلة نسبيا والعجقة عالطرقات اكتر من العادة بس رغم هالشي ما في متل فرحة العيد....شاركونا آراءكم على هاشتاغ &quot;أحلى_شي_بالعيد&quot;
 
 
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