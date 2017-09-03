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03 أيلول 2017 - 11:18
03/09/2017 11:18:21
الخارجية الايرانية: محاصرة النساء والأطفال هي أمر طبيعي من قبل الأميركيين نظراً لسابقة تعاونهم مع داعش والهدف من ذلك هو التأثير سلبا على إنتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية
الخارجية الايرانية: محاصرة النساء والأطفال هي أمر طبيعي من قبل الأميركيين نظراً لسابقة تعاونهم مع داعش والهدف من ذلك هو التأثير سلبا على إنتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية
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LBCI News Lebanon
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