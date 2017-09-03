الخارجية الايرانية: محاصرة النساء والأطفال هي أمر طبيعي من قبل الأميركيين نظراً لسابقة تعاونهم مع داعش والهدف من ذلك هو التأثير سلبا على إنتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية