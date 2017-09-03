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03 أيلول 2017 - 15:21
03/09/2017 15:21:55
وزير الدفاع الأميركي : أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها سيواجه برد عسكري هائل
وزير الدفاع الأميركي : أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها سيواجه برد عسكري هائل
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LBCI News Lebanon
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