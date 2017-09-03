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03 أيلول 2017 - 15:21
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وزير الدفاع الأميركي : أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها سيواجه برد عسكري هائل

وزير الدفاع الأميركي : أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها سيواجه برد عسكري هائل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأميركي,الدفاع,وزير,
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وزير الدفاع الأميركي : أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها سيواجه برد عسكري هائل
 
 
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