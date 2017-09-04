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04 أيلول 2017 - 04:49
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مريض بحاجة الى بلاكيت ودم من فئة O+ و A + في مستشفى سان جورج في عجلتون. للتبرع: 03502479

مريض بحاجة الى بلاكيت ودم من فئة O+ و A + في مستشفى سان جورج في عجلتون. للتبرع: 03502479 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلاكيت,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة الى بلاكيت ودم من فئة O+ و A + في مستشفى سان جورج في عجلتون. للتبرع: 03502479
 
 
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