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04 أيلول 2017 - 04:49
04/09/2017 04:49:00
مريض بحاجة الى بلاكيت ودم من فئة O+ و A + في مستشفى سان جورج في عجلتون. للتبرع: 03502479
مريض بحاجة الى بلاكيت ودم من فئة O+ و A + في مستشفى سان جورج في عجلتون. للتبرع: 03502479
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LBCI News Lebanon
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