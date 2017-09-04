الوكالة الوطنية: تحليق مكثف ولافت لطائرات تجسس اسرائيلية من نوع "ام.ك" منذ منتصف ليل الاحد -الاثنين وحتى ساعات ما قبل ظهر اليوم في اجواء بلدات وقرى النبطية وعلى علو متوسط