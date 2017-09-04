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04 أيلول 2017 - 05:21
04/09/2017 05:21:27
الوكالة الوطنية: تحليق مكثف ولافت لطائرات تجسس اسرائيلية من نوع "ام.ك" منذ منتصف ليل الاحد -الاثنين وحتى ساعات ما قبل ظهر اليوم في اجواء بلدات وقرى النبطية وعلى علو متوسط
الوكالة الوطنية: تحليق مكثف ولافت لطائرات تجسس اسرائيلية من نوع "ام.ك" منذ منتصف ليل الاحد -الاثنين وحتى ساعات ما قبل ظهر اليوم في اجواء بلدات وقرى النبطية وعلى علو متوسط
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LBCI News Lebanon
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