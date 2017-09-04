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04 أيلول 2017 - 05:21
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الوكالة الوطنية: تحليق مكثف ولافت لطائرات تجسس اسرائيلية من نوع "ام.ك" منذ منتصف ليل الاحد -الاثنين وحتى ساعات ما قبل ظهر اليوم في اجواء بلدات وقرى النبطية وعلى علو متوسط

الوكالة الوطنية: تحليق مكثف ولافت لطائرات تجسس اسرائيلية من نوع "ام.ك" منذ منتصف ليل الاحد -الاثنين وحتى ساعات ما قبل ظهر اليوم في اجواء بلدات وقرى النبطية وعلى علو متوسط Lebanon, news ,lbci ,أخبار ولافت,مكثف,تحليق,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: تحليق مكثف ولافت لطائرات تجسس اسرائيلية من نوع &quot;ام.ك&quot; منذ منتصف ليل الاحد -الاثنين وحتى ساعات ما قبل ظهر اليوم في اجواء بلدات وقرى النبطية وعلى علو متوسط
 
 
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